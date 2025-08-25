Бойко Величков: Представянето ни е кошмар. Керкез не е виновен

Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред медиите след поредната загуба на "червените" от началото на Efbet лига. Воденият от Душан Керкез тим все още няма победа в първенството и е в зоната на изпадащите след едва три спечелени точки от пет мача.

"Да не обвиняваме Керкез"

"Трудна е ситуацията в момента. За съжаление не успяхме да направим рестарт по отношение на резултатите", каза Величков след загубата с 0:1 от ЦСКА 1948.

"Нямам как да кажем, че сме се подсилили достатъчно. Имаме нужда от още качество, това е ясно. Работим да се подсилим в много зони", каза още директорът.

Снимка: Lap.bg

"Керкез е треньор на ЦСКА. Труден е моментът, но ако някой иска да го обвини него за кризата, просто няма да е прав. Наистина е кошмар представянето дотук. Има огромно разочарование у всички в съблекалнята за всичко, което се случи днес. Ако има някакъв оптимизъм, то е, че се видя повече желание и агресия у играчите. На феновете трябва да отговорим с резултати и с игра на терена. Това е, което мога да им кажа", завърши Бойко Величков, който наследи на поста португалеца Пауло Нога.

Сезонът на ЦСКА

До момента ЦСКА е с един изигран двубой по-малко спрямо първоначално предвидените заради отложената среща с евробоеца Арда. През настоящия сезон "червените" имат 3 равенства - 1:1 с Ботев Пловдив и Спартак Варна и 0:0 с Черно море, както и вече две поражения - 0:1 от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK