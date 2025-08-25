bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Бойко Величков: Представянето ни е кошмар. Керкез не е виновен

Новият силен човек в ЦСКА с коментар след поредната издънка от началото на сезона

Бойко Величков: Представянето ни е кошмар. Керкез не е виновен
Lap.bg

Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред медиите след поредната загуба на "червените" от началото на Efbet лига. Воденият от Душан Керкез тим все още няма победа в първенството и е в зоната на изпадащите след едва три спечелени точки от пет мача.

"Да не обвиняваме Керкез"

"Трудна е ситуацията в момента. За съжаление не успяхме да направим рестарт по отношение на резултатите", каза Величков след загубата с 0:1 от ЦСКА 1948.

"Нямам как да кажем, че сме се подсилили достатъчно. Имаме нужда от още качество, това е ясно. Работим да се подсилим в много зони", каза още директорът.

Снимка: Lap.bg

"Керкез е треньор на ЦСКА. Труден е моментът, но ако някой иска да го обвини него за кризата, просто няма да е прав. Наистина е кошмар представянето дотук. Има огромно разочарование у всички в съблекалнята за всичко, което се случи днес. Ако има някакъв оптимизъм, то е, че се видя повече желание и агресия у играчите. На феновете трябва да отговорим с резултати и с игра на терена. Това е, което мога да им кажа", завърши Бойко Величков, който наследи на поста португалеца Пауло Нога.

Кошмарът продължава! ЦСКА 1948 също удари ЦСКА

Сезонът на ЦСКА

До момента ЦСКА е с един изигран двубой по-малко спрямо първоначално предвидените заради отложената среща с евробоеца Арда. През настоящия сезон "червените" имат 3 равенства - 1:1 с Ботев Пловдив и Спартак Варна и 0:0 с Черно море, както и вече две поражения - 0:1 от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

футбол цска ЦСКА 1948 Душан Керкез ефбет лига Бойко Величков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кошмарът продължава! ЦСКА 1948 също удари ЦСКА

Кошмарът продължава! ЦСКА 1948 също удари ЦСКА
Стилияна Николова е световна вицешампионка на обръч

Стилияна Николова е световна вицешампионка на обръч
Кирил Десподов се завърна с победен гол

Кирил Десподов се завърна с победен гол
Ботев Враца развали празника на Добруджа

Ботев Враца развали празника на Добруджа
Грандиозен гаф на красива журналистка в Германия (ВИДЕО)

Грандиозен гаф на красива журналистка в Германия (ВИДЕО)

Последни новини

Иван Янков – борецът, който погледна през прозореца към славата (ВИДЕО)

Иван Янков – борецът, който погледна през прозореца към славата (ВИДЕО)
Кирил Десподов се завърна с победен гол

Кирил Десподов се завърна с победен гол
Кошмарът продължава! ЦСКА 1948 също удари ЦСКА

Кошмарът продължава! ЦСКА 1948 също удари ЦСКА
И Борислав Младенов ще играе в Евролигата! (ВИДЕО)

И Борислав Младенов ще играе в Евролигата! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV