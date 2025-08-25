Иван Янков – борецът, който погледна през прозореца към славата (ВИДЕО)

Да погледнеш през прозореца... Именно това отвежда следващия ни участник в поредицата „45 години шампиони“, посветена на олимпийските игри в Москва'80. През 1965 г. Иван Янков играе футбол на стадион „Спартак“ във Варна с приятели, а тренировка по борба в залата привлича погледа му. Останалото е запечатано на тепиха.

Роди се борец

През 1951 г. на 7 юни във варненското село Орешак на бял свят се появява Иван Янков – бъдещ участник в две издания на олимпийски игри: Монреал'76 и Москва'80.

На вторите печели сребърен медал. Но ако проследим пътя му до там, всичко изглежда напълно закономерно.

Орисан за гладиатор

„Започнах с борбата през 1965 г. Тогава бях на 14. Играехме на стадион "Спартак". Веднъж погледнах през прозореца, вътре в залата се бореха. Викат ми: „Влизай!“ и така се случи всичко“, спомня си много ясно Янков.

„Първият ми треньор Пейчо Йовчев ме заведе на републиканско след само два месеца в залата.

Станах първи на 36 килограма. Другата година станах трети, последваха 2-3 години застой. Чак вече към казармата и след нея дойдоха големите успехи.“

Носител е на Златния пояс „Дан Колов“ през 1976 г. По-късно печели турнира още три пъти. Трикратен европейски шампион (Лозана 1973, Лудвигшваген 1975 и София 1978). Двукратен европейски вицешампион – през 1979 и 1980 г., два пъти бронзов медалист – през 1976 и 1982 г. Световен вицешампион в кат. до 69 кг от Мексико 1978 г. Балкански първенец от Солун 1972 г.

И това само преди да е потеглил за Москва. Не без причина – с визитка, достойна за уважение.

Пътят

„Заминах напълно здрав. И бях много добре подготвен. Но да, там съдиите... В началото на такова събитие си напрегнат, много-много не мислиш за откриване, за олимпийското село. Мислиш само за състезанието.“

Съдиите го спират по пътя към златото

„Играх срещу индиец, унгарец и борец от ГДР. След това трябваше да изляза срещу финландец, но сърбите измислиха някаква лекарска забрана, кръгът се превъртя и се наложи аз да се боря по-рано с руснака Сайпула Абсаидов“.

За второто място Янков се изправя срещу представителя на Югославия Шабан Сейди.

Две години по-рано, в Мексико, той повежда Янков с 4:1, но българинът прави обрат до 5:4. В Москва няма такава драма – варненецът го прегазва с 8:1.

Изпитва огромно уважение към треньора си Желязко Димитров. В Мексико, когато положението за Янков срещу Сейди е много тежко, някой се провиква от публиката. И това му помага.

„Желязко Димитров се обади от публиката. Той ми беше треньор в казармата, един от най-големите, заслуги заслужаваше, изгради ме. Имали сме малко различия, но като се върнах от казармата, веднага станах олимпийски медалист.“

Приятели за цял живот

Големите разпознават големите. Без значение дали в спорта, или в живота. Иван Янков и Ивайло Маринов, бронзовият медалист от Москва и олимпийски шампион от Сеул'88, се познават от край време. И двамата са дали много за спорта, затова са и почетни граждани на Варна.

„Виждаме се, ние си се познаваме. Говорим си. Той в Москва стана трети. Ама каквото и да се казва, олимпийският си е олимпийски, шампионът си е шампион, не можем нищо да кажем“, променя леко тона си, макар и да запазва изцяло уважението си към своя колега.

„Така е в света. Първият винаги се помни. Вторият и нататък – забравят се“, продължава да носи тази вътрешна тежест за всеки голям творец на спортната сцена Янков.

Идва краят

Иван Янков приключва състезателната си кариера на 33 – толкова години, колкото според Библията Христос е на земята. И след която клишето гласи, че човек трябва да си направи равносметка.

„Няма как, идва краят. Събориха ме, младите напъват, както и аз ги напъвах по-старите. Доста отказах и аз. После и мен ме отказаха. То е нормално.“

Тогава и сега

Времената се променят, идеалите – също. Като част от славните поколения на този спорт, Янков също изпитва горчивина от днешния облик на борбата.

„Борбата не мога да я сравнявам. Преди се борихме за слава, а сега се борят за пари. Пари има – борци няма.“

Сега, на 74 години, все още в родния Орешак и с безброй успехи в спорта, Иван Янков остава символ на едно поколение, което се бореше не за пари, а за чест и за България!

Снимки: BGWRESTLING и "Журнал за борба"

