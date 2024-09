Бой със сопи преди мач на наш национал (ВИДЕО)

Масов бой между фенове на Апоел Беер Шева и Бней Сахнин доведе до отмяна на мача между двата отбора от втория кръг на израелското първенство, който трябваше да се изиграе снощи. За тима на домакините играе българският национал Йоан Стоянов.

Всичко започна с това, че ултрасите на тима от Сахнин, който е с преобладаващо арабско население, освиркаха националния химн. Привържениците на Апоел реагираха като нахлуха на терена със сопи. От гостуващия сектор също слязоха запалянковци и настанаха батални сцени.

Полицията реагира бързо и боят беше прекратен, а 12 от най-активните в мелето бяха арестувани. Феновете на Апоел, които останаха по местата си, скандираха: "Убийте арабите" и "Нека селото ви гори".

A serious incident in the game between Sakhnin and Be'er Sheva in the Israeli Premier League: the Bnei Sakhnin fans disrespected the national anthem when they turned their backs on it, dozens of Hapoel Beer Sheva fans broke into the grass and confronted them. pic.twitter.com/fbBHzgaj0y