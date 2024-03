Челси гони 15 футболисти през лятото

След пристигането на милиардера Тод Боели, Челси похарчи много пари за нови попълнения, но резултатите са отчайващи, затова в тима са решили да продадат някои от играчите през летния трансферен прозорец.

В списъка за уволнение от Лондон има цели 15 имена, като сред тях са Люис Хол, Ян Маатсен, Рахим Стърлинг, Нони Мадуеке, Марк Кукурея и др.

