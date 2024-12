Дерби още в третия кръг на ФА Къп

Жребият беше благосклонен към останалите фаворити. Ливърпул приема Акрингтън Стенли, Челси е домакин на Моркъмб, а финалистът от миналата година Манчестър Сити - на Салфорд, за който седят легенди на Юнайтед като Гари Невил, Пол Скоулс, Райън Гигс и Дейвид Бекъм.

В другите мачове Тотнъм гостува на Тамуърт, а Нюкасъл приема Бромли.

Втородивизионният Лийдс, в чийто състав е националът Илия Груев-младши, е домакин на Харогейт.

In case you need reminding, Arsenal literally own the FA cup. pic.twitter.com/WaZgKtKOzN