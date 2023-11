Детето чудо на Милан влезе в историята, напомни за Божинов (ВИДЕО)

Камарда нашумя заради внушителния брой голове в своята възрастова категория - 485 в 89 мача. Той има 7 попадения и две асистенции в 13 мача за под 19-годишните на Милан през настоящия сезон.

Нападателят блесна и с фамозна задна ножица при победата с 3:2 срещу ПСЖ в Младежката Шампионска лига в началото на месеца. Тогава изпълнението му стана хит в социалните мрежи.

Milan gem Francesco Camarda just scored this goal vs PSG in UEFA YL — top talent born in 2008, he’s just 15.



pic.twitter.com/QXMPPjvH7a