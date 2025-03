Детска играчка смути Килиан Мбапе (ВИДЕО)

Смешна ситуация смути звездата на Франция Килиан Мбапе. Кола с дистанционно донесе топката на терена преди първия съдийски сигнал на мача с Хърватия от Лигата на нациите.

Оказа се обаче, че миниатюрният автомобил не може да се върне сам до тъчлинията и затова нападателят на Реал Мадрид трябваше да се намеси.

Подобни иновативни методи за вкарването на топката на терена има вече в различни първенства, сред които и Лига 1, където Мбапе играеше до миналия сезон.

Но този път техниката, която по принцип работи неотказно, се скапа и се наложи звездата на "лос бланкос" да вземе нещата в свои ръце. Буквално.

The car broke down after it delivered the ball and Kylian Mbappe took care of it



France are through to the #NationsLeague semi-finals! pic.twitter.com/oirmMrldV4