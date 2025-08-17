bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Моуриньо похвали Мъри Стоилов

Играхме срещу стена. Те се защитаваха като стена. Бяха с петима отзад, коментира Специалния

Моуриньо похвали Мъри Стоилов
Миряна Мирочник

Треньорът на Фенербахче Жозе Моуриньо похвали Гьозтепе за добрата игра в мача между двата тима. В Измир снощи гол така и не падна в срещата от втория кръг на турския елит, въпреки че "фенерите" изпуснаха дузпа в края, а главният съдия изгони по един играч от двата отбора.

"Похвалете Гьозтепе, а не критикувайте нас"

"Трудно е да отдадете дължимото на съперника, които свърши добра работа, а имате склонност да казвате "Той не успя" на този, който не може. Похвалете Гьозтепе, а не критикувайте нас", започна Моуриньо.

Оферта от Германия: Станимир Стоилов отказа 15 милиона евро

"Играхме срещу стена. Те се защитаваха като стена. Бяха с петима отзад. Един от тримата им централни защитници е 1.90, друг 1.91, трети 1.89… Халфовете им бягаха много, играеха агресивно във всяко единоборство. Когато е така, е трудно да играеш.

Снимка: Getty Images

Не успявахме да направим подавания в последната третина. Играхме срещу противник, който използваше висок блок. Защитаваха се 5+3, много компактно. Мисля, че неправилно тълкувате играта в този смисъл. Нямахме затруднения с изграждането на игра. Беше ни лесно да я изградим", каза той.

"Всеки мач е труден"

"Противникът играе физически в защита и когато е така, няма значение дали сме 10 на 11 или 11 на 11. Това е едно и също нещо. Ако не са 11 на 11, противникът ще има проблеми с пресирането. Това е основното нещо, което не разбирате. Когато сте 10 на 11 се затруднявате с пресата, но в защита няма да имате такива. Противникът се защитаваше по един и същ начин и с 11 души, и с 10. Те не усетиха липсата на този един човек, много са добри в това.

Снимка: Миряна Мирочник

Трябва да отдам заслуженото на противника. Те направиха смени и вкараха в игра футболисти със същия профил. Всеки мач тук е труден. Честно казано, днешният резултат е справедлив", завърши Специалния.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

След късна драма: Мъри не се даде на Моуриньо (ВИДЕО)

Тагове:

турция станимир стоилов жозе моуриньо фенербахче равенство специалния Гьозтепе

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кошмара: ЦСКА – Левски е Бока – Ривър на България (ВИДЕО)

Кошмара: ЦСКА – Левски е Бока – Ривър на България (ВИДЕО)
Това ли е краят? Григор Димитров аут от топ 30

Това ли е краят? Григор Димитров аут от топ 30
„Алчен негодник“: Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак

„Алчен негодник“: Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак
Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)

Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)

Последни новини

Кошмара: ЦСКА – Левски е Бока – Ривър на България (ВИДЕО)

Кошмара: ЦСКА – Левски е Бока – Ривър на България (ВИДЕО)
Това ли е краят? Григор Димитров аут от топ 30

Това ли е краят? Григор Димитров аут от топ 30
„Алчен негодник“: Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак

„Алчен негодник“: Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак
Искаше го Челси, но той избра Палас: Национал подписа с отбор от Висшата лига

Искаше го Челси, но той избра Палас: Национал подписа с отбор от Висшата лига
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV