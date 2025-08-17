bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Български талант попадна в групата на мъжете на Милан

Валери Владимиров може да дебютира срещу Бари за Купата

Български талант попадна в групата на мъжете на Милан

Български талант попадна в групата на мъжете на Милан! 17-годишният Валери Владимиров беше включен в състава за домакинството на Бари за Купата на Италия.

Двубоят - първи официален за "росонерите" през сезона, ще бъде повторен дебют за Масимилиано Алегри начело на тима.

Владимиров е в Милан от 2024 г., когато премина от школата на Ботев Пловдив.

Пред дебют

Родният централен бранител записа 30 мача за Милан на юношеско ниво в предходната кампания.

Авторитетното италианско издание Gazzetta dello Sport отбеляза включването на Владимиров заедно с новината, че младият вратар Лоренцо Ториани е контузил пръст на тренировка и отстъпва мястото си на Матео Питарела.

Кампанията на Милан в Серия "А" стартира на 23 август (събота) с домакинство на новака Кремонезе.

България българин талант серия а милан Италия бари дебют купа на италия валери владимиров

