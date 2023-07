Димитър Митов продължава в Сейнт Джонстън (ВИДЕО)

Вратарят Димитър Митов, който за последно бе част от третодивизионния Кеймбридж, бе представен като ново попълнение от Сейнт Джонстън.

От шотландския клуб обявиха, че договорът на българина е за 2 сезон, като на Острова се твърдеше, че Митов е отказал оферта от клуб от Чемпиъншип, за да заиграе в елита на Шотландия, където да е титуляр.

Митов изкара 6 години в Кеймбридж, като за това време изигра 165 мача, а през изминалата кампания имаше основна заслуга за оставането на отбора в Лига 1 на Англия.

"Радвам се от сключената сделка и нямам търпение да започнем. Имах няколко различни възможности да отида в различни клубове, но опцията да дойда тук е напълно различно предизвикателство и е тази, която не можех да отхвърля.

Saints are delighted to announce Dimitar Mitov as our first signing of the transfer window on a 2 year contract.



Welcome to McDiarmid Park Dimitar