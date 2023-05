Доминация: Селтик завоюва нова титла на Шотландия (ВИДЕО)

Селтик добави втора поредна и общо 53-а титла на Шотландия. Момчетата на Анджелос Постекоглу спечелиха като гости на Хартс 2:0 в мач от 34-ия кръг.

Celtic have sealed the Scottish Premiership title for the second year running!pic.twitter.com/Lz3VkWYjFj