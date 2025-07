Диого Жота: С топка в крака и джойстик в ръка (ВИДЕО)

Ужасната новина за смъртта на Диого Жота потопи света на футбола в черно. Нападателят на Ливърпул загина в автомобилна катастрофа в Испания заедно с по-малкия си брат Андре. Инцидентът е станал на магистрала А-52 в провинцията Самора. Според свидетели, колата е излязла от пътя и е била обхваната от пламъци.

Диого Жота се превърна в един от ключовите играчи на Ливърпул през последните години. Обичан от фенове, играчи и треньори заради своята отдаденост на терена и заради усърдната работа.

От клуба потвърдиха за кончината на португалския национал.

Роденият в Порто на 4 декември 1996 г. Диого започва своята кариера в академията на Гондомар, след което преминава в тази на Пасош де Ферейра. През октомври 2014 г. дебютира в мъжкия футбол и е забелязан от Атлетико Мадрид. Престоят му в испанската столица обаче не е успешен и той се завръща в родината с екипа на Порто под наем.

Следва трансфер в Уулвърхямптън през 2017 г., когато отборът все още е в Чемпиъншип. След спечелването на втория ешалон в английския футбол, португалецът променя името на фланелката си от "Jota"на "Diogo J". Във Висшата лига той бързо започва да привлича погледите на големите отбори. На 19 януари 2019 г. той отбелязва хеттрик срещу Лестър, ставайки едва вторият португалец след Кристиано Роналдо с подобно постижение.

Следват още много голове и силни представяния с фланелката на "вълците". Той е сред главните фигури в отбора на Нуно Ешпирито Санто, който се класира за евротурнирите. Трансфер в голям отбор не закъснява. Ливърпул привлича нападателя през лятото на 2020 г., като плаща 45 милиона паунда за неговите услуги. Жота започва с летящ старт на "Анфийлд". Той отбелязва първото си попадение срещу Арсенал при победа с 3:1 на 28 септември 2020 г.

След това отбелязва 10 000-то попадение за Ливърпул срещу Мидтиланд в Шампионска лига, а седмица по-късно записва и хеттрик срещу Аталанта в Турнира на богатите.

Във втория си сезон в клуба, Жота помага на Ливърпул да спечели ФА Къп и Карабао Къп, както и да завърши на второ място във Висшата лига след битка до последния ден с Манчестър Сити. Също така "червените" играят и финал в Шампионска лига срещу Реал Мадрид, който злощастно губят с 0:1, въпреки че имат пълната инициатива в мача.

Добрите представяния на португалеца обаче са засенчени от контузии, които мъчиха футболиста през последните сезони. Въпреки това той успя да спечели Висшата лига с Ливърпул през миналия сезон, което беше и неговата мечта. За отбора от града на Бийтълс Жота записа 182 мача, в които вкара 65 гола.

Феновете на отбора дори измислиха песен в негова чест и тя оглушаваше "Анфийлд" всеки път, когато той отбелязваше. В нея се пее как Жота е по-добър от Луиш Фиго и води отбора към победата.

Ohhh, he wears the number , he will take us to victory... @DiogoJota18 pic.twitter.com/o99SkQQFMl

С екипа на Португалия пък той печели 2 пъти Лигата на нациите, като партнирайки си с Кристиано Роналдо в атака, той вкарва 14 гола в 49 мача.

Освен на терена, Диого Жота имаше и сравнително успешна кариера в електронните игри. По време на карантината заради COVID-19 той завоюва първото място с световната класация на играта FIFA 21 с резултат 30-0. Също така той става шампион в турнира FIFA 20 ePremier League Invitational, където на финала побеждава доскорошния си съотборник Трент Александър-Арнолд.

През ноември 2020 г. нападателят стартира организация по електронни спортове - Diogo Jota eSports, по-късно преименувана на LUNA Sport или Luna Galaxy.

What terrible news about Diogo Jota, rip :(



For my majority esports followers, Diogo ran his own esports team (Luna Gaming, formerly Diogo Jota esports, with teams in PUBG, Dota, Rocket League and EAFC.



He was spotted at EWC last year enjoying the CS2 event: pic.twitter.com/HHK6NFJkz1