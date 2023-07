Донарума проговори след обира: Бях вързан и безпомощен

Вратарят на ПСЖ и Италия Джанлуиджи Донарума говори за първи път след ужасяващия инцидент и обира в дома му по-рано тази седмица.

По първоначални информации, в ранните часове на петък неизвестни нахлули в жилището във френската столица, съблекли него и гаджето му Алесия Елефанте и ги завързали.

По-късно, след като крадците си тръгват, двамата успяват да стигнат до близкия хотел. Служителите там извикали полиция.

Щетите от обира се оценяват на половин милион евро.

Donnarumma speaks after the robbery: “I was tied up and Alessia was forced to hand over everything we had. I was helpless, we don't speak French very well so it was even difficult to explain where all the things were... I was scared that they would hurt her.” https://t.co/AlI3sMNvQi pic.twitter.com/zW54NpycE4