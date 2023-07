Съблякоха и обраха вратар на ПСЖ (ВИДЕО)

Вратарят на ПСЖ Джанлуиджи Донарума и половинката му Алесия Елефанте са станали жертви на ужасяващ грабеж.

Инцидентът е станал в осми район в Париж, където е къщата на италианския страж.

Обирджиите са постъпили брутално с двойката като са ги заплашили с пистолет, съблекли и завързали.

FLASH - Le gardien de but du PSG Gianluigi Donnarumma et sa compagne ont été attaqués, ligotés et dépouillés de 500.000 euros à leur domicile cette nuit à #Paris. Les auteurs sont en fuite. (Actu 17) pic.twitter.com/WwNbMvD9xN