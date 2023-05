Един убит и 30 ранени след футболен мач

Един човек е бил убит, а други 30 души ранени след блъсканица на стадион "Бенджамин Мкапа" в танзанийския град Дар ес Салам в неделя, съобщава ДПА.

"Получихме доклад за един смъртен случай и 30 души, които бяха ранени в блъсканицата на стадиона, написа министърът на здравеопазването Уми Мвалиму в Twitter.

Хиляди футболни фенове се събраха на съоръжението с капацитет 60 000 места, за да гледат първия мач от финала за Купата на Конфедерацията между домакините Йънг Африканс и УСМ Алжир.

<p

Minister for Health Ummy Mwalimu confirmed one person had died in the stampede and scores of others were injured.



“A team of experts at emergency services of the Muhimbili National Hospital has already contacted the Temeke Regional Referral Hospital, and they are ready to… pic.twitter.com/Ul35bVpF87