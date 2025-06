Фен се преби от радост на мача Белгия - Уелс (ВИДЕО)

Привърженик на Уелс бе приет по спешност в болница след като падна от най-горния ред на трибуните по време на мача между Белгия и Уелс от световните квалификации.

29-годишния мъж, чието име не се споменава, получи лекарска помощ на място, преди да бъде превозен до най-близката болница.

Според медиите инцидентът се е случил при изравнителния гол на Бренан Джонсън в 70' за 3:3. Според ВВС мъжът се е отървал "по чудо" с лека травма на гръбначния стълб.

Wales fans go WILD after team overturns a 3-0 deficit against Belgium pic.twitter.com/OjLLJDrKBm