Футболистка падна от скала, загина на място

Инцидентът е станал близо до град Вопнафьордур, където тя живее от няколко месеца.

#Moldovan national team player #VioletaMitul has passed away#Icelandic club #Einherji shares;



- It is with deep sadness that we announce the sudden death of our player, teammate and friend, Violeta Mitul, who died in an accident on the night of September 4, aged just 26. pic.twitter.com/CpCLP7o9jL