Гарначо срещу Тен Хаг в социалните мрежи

Един от най-добрите играчи на Манчестър Юнайтед от началото на сезона - Алехандро Гарначо, се забърка в скандал. 19-годишното крило хареса два критични коментара за мениджъра Ерик Тен Хаг в социалната мрежа Х след равенството 2:2 с Борнемут в 33-ия кръг на английската Висша лига.

Нидерландският специалист смени Гарначо на почивката на двубоя с "черешките", когато Юнайтед губеше с 1:2. Мястото на аржентинеца зае Амад Диало.

Популярният фен на "червените дяволи" Марк Голдбридж разкритикува решението, а Гарначо побърза да го подкрепи.

Alejandro Garnacho has liked these posts from Mark Goldbridgepic.twitter.com/FtT8xFMNoM