"Гатузо е символ на италианския футбол": Скуадрата има нов треньор!

Джанлуиджи Буфон обяви късно снощи, че Дженаро Гатузо е приел да бъде новият треньор на италианския национален отбор по футбол, а днес следобед италианската федерация обяви, че Рино е официално назначен.

Централата обяви в официално изявление, че Гатузо ще бъде представен като нов селекционер на пресконференция на 19 юни, а президентът Габриеле Гравина не скри радостта си от завръщането на Смелото сърце в националния отбор.

Гатузо като играч беше важна част от Скуадрата и със своята страст и имаше сериозна роля за световната титла през 2006 г., а именно от тези характеристики сега се нуждае намиращият се в криза италиански отбор.

