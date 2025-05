Груев и Лийдс спечелиха драматично Чемпиъншип

Илия Груев-младши и неговият Лийдс спечелиха драматично Чемпиъншип! Йоркширци победиха с 2:1 Плимут като гости в мач от последния 46-и кръг във второто ниво на английския футбол.

"Белите" стигнаха до успеха след обрат, оформен с попадение в първата минута от добавеното време.

Така Лийдс събра 100 точки на върха в класирането. Вторият Бърнли се наложи с 3:1 над Милуол и завърши със същия актив, но по-слаба голова разлика.

Националът Груев записа пълни 90 минути. На "Хоум Парк" домакините изненадващо поведоха в 18' с автогол на Сам Байръм, но Лийдс изравни чрез Уили Ньонто в 53'. Фаворитът доминираше и взе своето в 90+1', когато Манор Соломон реализира 10-ия си гол за сезона.

По този начин Лийдс окупира върха, следван от Бърнли. В плейофите ще играят Шефийлд Юнайтед, Съндърланд, Ковънтри и Бристол Сити. В Лига 1 изпадат Лутън, Плимут и Кардиф.

Илия Груев-младши може да се превърне в десетия българин във Висшата лига след Бончо Генчев (Ипсуич), Радостин Кишишев (Чарлтън), Светослав Тодоров (Уест Хем, Уигън, Портсмут), Стилиян Петров (Астън Вила), Димитър Бербатов (Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Фулъм), Валери Божинов (Манчестър Сити), Мартин Петров (Манчестър Сити), Станислав Манолев (Фулъм) и Александър Тонев (Астън Вила).

"Радвам се, че можехме да отпразнуваме с феновете. Невероятно е, специален ден. Тези спомени ще останат завинаги в съзнанието ми. Велики дни и за феновете са. Ние сме сплотена група в този толкова голям клуб, празнувахме заедно, служителите на клуба също бяха до нас, голям ден е и за тях. Имат голямо "Благодаря" от нас. Никой не вижда работата на хората зад кадър – физиотерапевти, целият персонал – можем само да благодарим.", коментира Груев пред клубната телевизия.



Ilia Gruev reflects on promotion, the celebrations and approaching the season’s final hurdle pic.twitter.com/Knv2PbXUGJ