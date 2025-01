Гуардиола даде урок на фенове: Това ли искате да правите в живота?! (ВИДЕО)

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола даде урок на млади фенове, които искаха да вземат автографи от него.

Испанският тактик беше заснет да им казва, че няма да раздава автографи в бъдеще и ги съветва да се върнат в училище.

"По дяволите, човече! Не се връщай, няма да подпиша фланелките. Запомних лицата ви. Върнете се в училище и се подгответе за живота! Млад си, не си губи времето. Това ли искаш да правиш до края на живота си?

Наистина ли? Какви са твоите мечти?", ядосан е Пеп, който на всичкото отгоре се раздели и с жена си.

Той и Кристина Сера не живеели заедно от пет години, след решението на дамата да се върне в Барселона за постоянно, не се хареса на Пеп.

Pep Guardiola telling autograph hunters to stop coming back and live your lives is superbpic.twitter.com/vuQnGAixBf