Хитовата снимка на Игуаин се оказа фалшива

Изкуственият интелект отново заблуди феновете

Снимката на Гонсало Игуаин, която се превърна в хит в социалните мрежи, се оказа фалшива.

Бившата звезда на Реал Мадрид бе щракнат в магазин за спортни стоки и шокира феновете със запуснатия си вид.

Оказа се обаче, че фотосът е обработен от изкуствен интелект и Ел Пипита всъщност не се е променил особено, откакто окачи бутонките в началото на 2023 г.

Игра и с Меси, и с Кристиано Роналдо

По време на активната си кариера Игуаин остави ярка следа в някои от най-големите клубове в света – Реал Мадрид, Наполи, Ювентус, Милан и Челси – и дълго време беше сред най-резултатните нападатели в Европа.

Кариерата му с националния отбор на Аржентина често беше подложена на сериозен обществен и медиен натиск, особено след ключови финали и пропуснати възможности, които оставиха траен отпечатък върху оценката на публиката.

Ел Пипита в цифри:

• 785 мача
• 366 гола
• 127 асистенции
• 14 трофея

 
