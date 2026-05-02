Това той ли е – феновете не вярват на очите си!?
Игра с Меси и Роналдо
Доскоро той беше символ на страхопочитание по световните турнири, а днес мнозина едва го разпознават. Промяната при Гонсало Игуаин след края на кариерата му предизвиква интерес и носталгия сред футболните фенове.

Бившият аржентински нападател, който прекрати професионалната си кариера в началото на 2023 г., днес живее далеч от светлините на прожекторите. На 38-годишна възраст Игуаин рядко се появява публично, а снимките му извън терена показват човек, избрал по-спокоен и уединен живот, далеч от славата.

По време на активната си кариера той остави ярка следа в някои от най-големите клубове в света – Реал Мадрид, Наполи, Ювентус, Милан и Челси – и дълго време беше сред най-резултатните нападатели в Европа.

Кариерата му с националния отбор на Аржентина често беше подложена на сериозен обществен и медиен натиск, особено след ключови финали и пропуснати възможности, които оставиха траен отпечатък върху оценката на публиката.

След отказването си от футбола Игуаин избра живот извън медийния шум. Външният му вид днес отразява естествената промяна на времето – различен стил, по-свободна визия и нов ритъм на живот, далеч от напрежението на професионалния спорт.

Снимката е направена от фен в спортен магазин в Маями. Да, това е Игуаин – един от малкото футболисти, играли едновременно с Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

Кариерата му в цифри:
• 785 мача
• 366 гола
• 127 асистенции
• 14 трофея

