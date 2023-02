Холивудска актриса иска акции на "Арсенал"

"Арсенал" прави един от най-добрите си сезони във Висшата лига. Тимът на Микел Артета е лидер в първенството и докосва титлата за първи път от 2004 г.

Отличните резултати превръщат тима в интересна инвестиция. Ето защо не е изненадващо, че клубът от Лондон е в полезрението на богаташи от цял ​​свят.

Според портала Transfermarkt само играчите на "топчиите" в момента струват 803 000 000 евро.

Като евентуален акционер в клуба се споменава актрисата Рийз Уидърспун, която има зад гърба си куп роли в холивудски блокбъстъри.

Reese Witherspoon's $400MILLION net worth revealed: Star is richest actress in the world https://t.co/chCL4ZmZPC