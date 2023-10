Ибрахимович без цензура: Сексът е по-добър от вкарването на голове (ВИДЕО)

Златан Ибрахимович даде първото си голямо интервю, след като реши да окачи бутонките в началото на юни тази година.

Легендарният швед прекрати футболната си кариера на 41 години и разказа за всичко, което е постигнал в интервю за Пиърс Морган.

Цялото интервю ще бъде публикувано в близките дни, а засега в платформата Х (бивша Twitter) има само анонс от разговора между шведския футболист и популярния журналист, известен като голям приятел на Кристиано Роналдо.

Морган пита Ибрахимович дали е от онези футболисти, които казват, че вкарването на голове е по-добро от секса, а шведът отговори в свой стил. "Сексът е по-добър. Всеки, който мисли обратното, има проблем в леглото."

Coming up this Thursday, don't miss Piers Morgan's VERY uncensored interview with Swedish football legend Zlatan Ibrahimovic...@Ibra_official | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/YIyIt2cQ2N