Има пари, угажда си: Неймар на парти с компаньонка

Нов скандал около Неймар в Бразилеца. Звездата на Сантос е бил забелязан на тайно парти, организирано от негов приятел. Той е бил в компанията на компаньонка.

Ней е контузен и затова пропусна няколко мача на клубния си тим, а и няма да играе за националния отбор на Бразилия срещу Аржентина и Колумбия. Селекционерът Доривал реши да повика Ендрик на негово място.

Всичко започва, когато ескорт дама, която твърди, че е била там онази вечер с Неймар, предложила на журналисти видеозапис от купона, от който част бил и футболистът на Сантос. Един от журналистите бил готов да плати почти 9000 долара за видеото.

Isso aqui é cinema puro



O tema do programa é a traição do Neymar e tem o Neymar como garoto propaganda no intervalo comercial.

