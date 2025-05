Изстрели от пистолет прекъснаха интервю с Коутиньо (ВИДЕО)

Интервю с бившата звезда на Ливърпул Фелипе Коутиньо трябваше да бъде прекратено заради изстрели от пистолет, които се чуваха близо до тренировъчното игрище.

В интервю за бразилската телевизия Globo, атакуващият полузащитник на Вашку да Гама даваше интервю, преди да се чуят изстрели от пистолет. "Малкият магьосник", както беше наричан в Ливърпул, продължи да говори с усмивка, сякаш не бе учуден от случващото се.

След това той се опита да познае от коя страна се чуват изстрелите, като посочваше с пръст, преди усмивката му да спадне. Повече от 20 изстрела се чуха в кратко видео, споделено в социалните мрежи.

Here's former Liverpool star Philippe Coutinho giving an interview at Vasco da Gama whilst gunshots go off around him. Mad. pic.twitter.com/5euKIxS2iT