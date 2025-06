Как да спечелиш 11 трофея за 10 минути игра?

Третият вратар на Манчестър Сити - Скот Карсън, ще напусне клуба, след като договорът му изтича това лято. Той обаче ще бъде запомнен по един нетипичен начин, като всеки футболист би му завидял.

39-годишният страж е сред любимците на феновете, въпреки че никога не е блестял с играта си. Всъщност в целия си 6-годишен период при "гражданите", Карсън има изиграни едва 108 минути в 2 мача.

Дебютът му е през 2021 г. срещу Нюкясъл във Висшата лига, а последният - срещу Спортинг Лисабон в Шампионска лига през сезон 2021/22.

В изявление в официалния си сайт отборът на Манчестър Сити написа: "По време на престоя си в Сити, Карсън бе хвален от треньора на вратарите Чаби Манчисидор и колегите си Едерсон и Щефан Ортега за работната етика и позитивното настроение, което носеше на групата.

Той беше част от отбора, който вдигна 11 трофея в последните 6 сезона, които бяха исторически под ръководството на Пеп Гуардиола. Всички в Манчестър Сити искаме да благодарим на Скот за неговата работа и отдаденост и да му пожелаем много късмет в бъдеще."

Това означава, че за времето, което е прекарал под рамките на вратата, Карсън е печелил трофей средно на 9,8 минути игра. Това превръща стража в един от най-титулуваните играчи в историята на отбора.

Scott Carson is LEAVING Man City after six years...



4x Premier League

1x Champions League

1x FA Cup

2x League Cup

1x Community Shield

1x Super Cup

1x Club World Cup



He won a trophy every 9.8 minutes he played. pic.twitter.com/DZB58xTbTc