Как Тупак превзе вечерта на "Златната топка"

17 октомври 2022-а бе вечерта на Карим Бензема. Денят, в който той най-сетне прегърна "Златната топка". Галавечерта в Париж обаче бе превзета от идола на френския голаджия - легендарния рапър Тупак Шакур (2pac).

Бензема почете паметта му, обличайки костюм, сходен с този на Тупак при неговата последна поява на официално събитие.

Benzema shares many pictures and stories by teambenzema695 on Instagram. They sent this picture because Benz is a fan of Tupac and it shows Benz has seen and uploaded that picture on his story. pic.twitter.com/MwXC3dT3EW