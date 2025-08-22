bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Анчелоти разкри невероятната тайна на Лука Модрич

След две седмици легендата става на 40 години

Анчелоти разкри невероятната тайна на Лука Модрич
Reuters

Треньорът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти, който тренираше Лука Модрич в Реал Мадрид миналия сезон, вярва, че хърватският халф ще остави своя отпечатък в италианското първенство.

След 13 години в Реал Мадрид

Модрич, който след две седмици навършва 40 години, се присъедини към Милан това лято след 13 години в Реал Мадрид.

Снимка: Getty Images

Говорих с него. Той ще зарадва феновете и ще остави своя отпечатък в Серия А. Той е доволен от решението и знае, че може да стигне до световното първенство в добра форма“, каза 66-годишният Анчелоти пред италианския вестник Il Giornale.

Разнасяше храна, за да оцелее, а сега ще е дясната ръка на Лука Модрич

Татко Карло често хвалеше Модрич на пресконференции, докато беше мениджър на "белия балет", с който стана европейски шампион през 2024 г.

Снимка: acmilan.com

Той е абсолютен професионалист и не пропусна нито една тренировка миналата година“, разкри италианецът.

Ще срещне ли Рино Гатузо на световното?

Бившият защитник на Милан и по-късно техен треньор от 2001 до 2009 г., заяви, че е доволен, че клубът от "Сан Сиро" е привлякъл треньора Масимилиано Алегри това лято.

Радвам се, че Милан отново му гласува доверие. Той е важна фигура, от която отборът се нуждаеше“, каза Анчелоти. Алегри води "росонерите" и от 2010 до 2014 г.

Реал намери заместник на Модрич - това ще бъде най-скъпият трансфер в историята

Серия А има важни треньори: Сари (Лацио), Конте (Наполи) и Гасперини (Рома)“, добави треньорът на Бразилия.

На пейката на италианския национален отбор е Дженаро Гатузо, който беше треньор на Хайдук Сплит през миналия сезон. Анчелоти е изненадан от решението.

Снимка: Reuters

Никога не съм си представял, че Рино ще стане треньор на националния отбор, но той притежава всички качества, за да се справи добре. Има характер, има индивидуалност и се надявам да се срещна с него на световното първенство“, каза Анчелоти, от когото феновете в Бразилия очакват трофея от Мондиал 2026, който ще се играе в Канада, САЩ и Мексико догодина.

Жесток огън по Лука Модрич: Италия отдавна е гробище за пенсионери!

