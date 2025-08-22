Анчелоти разкри невероятната тайна на Лука Модрич

Треньорът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти, който тренираше Лука Модрич в Реал Мадрид миналия сезон, вярва, че хърватският халф ще остави своя отпечатък в италианското първенство.

След 13 години в Реал Мадрид

Модрич, който след две седмици навършва 40 години, се присъедини към Милан това лято след 13 години в Реал Мадрид.

Снимка: Getty Images

„Говорих с него. Той ще зарадва феновете и ще остави своя отпечатък в Серия А. Той е доволен от решението и знае, че може да стигне до световното първенство в добра форма“, каза 66-годишният Анчелоти пред италианския вестник Il Giornale.

Татко Карло често хвалеше Модрич на пресконференции, докато беше мениджър на "белия балет", с който стана европейски шампион през 2024 г.

Снимка: acmilan.com

„Той е абсолютен професионалист и не пропусна нито една тренировка миналата година“, разкри италианецът.

Ще срещне ли Рино Гатузо на световното?

Бившият защитник на Милан и по-късно техен треньор от 2001 до 2009 г., заяви, че е доволен, че клубът от "Сан Сиро" е привлякъл треньора Масимилиано Алегри това лято.

„Радвам се, че Милан отново му гласува доверие. Той е важна фигура, от която отборът се нуждаеше“, каза Анчелоти. Алегри води "росонерите" и от 2010 до 2014 г.

„Серия А има важни треньори: Сари (Лацио), Конте (Наполи) и Гасперини (Рома)“, добави треньорът на Бразилия.

На пейката на италианския национален отбор е Дженаро Гатузо, който беше треньор на Хайдук Сплит през миналия сезон. Анчелоти е изненадан от решението.

Снимка: Reuters

„Никога не съм си представял, че Рино ще стане треньор на националния отбор, но той притежава всички качества, за да се справи добре. Има характер, има индивидуалност и се надявам да се срещна с него на световното първенство“, каза Анчелоти, от когото феновете в Бразилия очакват трофея от Мондиал 2026, който ще се играе в Канада, САЩ и Мексико догодина.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK