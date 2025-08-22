bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Как отслабна Серина Уилямс? Тя разказа за това срещу пари

14 килограма за 8 месеца...

Как отслабна Серина Уилямс? Тя разказа за това срещу пари
Getty Images

В края на миналата година се спекулираше много колко е вероятно Серена Уилямс да е отслабнала, използвайки Ozempic, революционното лекарство, добре познато и у нас.

Снимка: Getty Images

Хипотезата беше подкрепена от драматичната трансформация на 23-кратната шампионка от Големия шлем, докато за медикамента се говореше като за начин да се заобиколи системата и да се постигне лесен резултат, без да се налага да се работи здраво във фитнеса.

След развода: Ето го мъжа, който върна усмивката на Ана Иванович

В последните 8 месеца Серина публикува доста снимки, на които е в минижупи, по бански и клин и се вижда, че е дори по-слаба, отколкото е била в началото на 20-те си години.

Снимка: Getty Images/Instagram

Сега 43-годишната Уилямс е споделила пред Vogue, че лекарство като Ozempic наистина ѝ е помогнало да се отърве от излишните килограми - 14 килограма за 8 месеца. За разлика от много други потребители, бившата 1 в света на тениса говори открито за това, защото няма от какво да се срамува.

Тя не е била мързелива и е правила всичко необходимо, за да отслабне: тренирала е, хранила се е правилно, спазвала е режим, но в един момент се удря в стена и не е могла да достигне желаното тегло, независимо колко е старала.

Снимка: Getty Images/Instagram

Целият ми живот минава във фитнеса: упражнения, бягане, яки тренировки, пот, танци, всичко, което е трябвало, съм го правила. И винаги ме е довеждало до определено число на кантара, но никога по-ниско. И тогава реших да пробвам GLP-1 (бел. ред. - хормон, който регулира апетита).“

Серина подчертава важността на това да бъдеш честен и открит, дори по толкова чувствителна и болезнена за мнозина тема като теглото и формите на тялото: Аз съм майка на две дъщери и исках да бъда открита с тях, за да бъдат и те с мен, за да можем да си имаме доверие.

Напаст Божия: Луди по секса буболечки връхлитат US Open

За мнозина лекарствата от типа на GLP-1 са табу, стигма. Казват: Това е за мързеливи хора; ако работиш достатъчно усилено, нямаш нужда от лекарства. Но от собствен опит знам, че това не е вярно. Понякога имаш нужда от помощ.

Снимка: Instagram

Това не прави историята ти по-малко твоя и е нормално да направиш този избор, ако имаш нужда от нея. Аз го направих и много се радвам, че го направих. Чувствам се по-добре психологически, по-секси, по-уверена“, откровена по-малката сестра Уилямс.

Основните речи и откровеността на Серина със сигурност са похвални, но не и случайни. Публикуването им съвпадна с обявяването ѝ за посланик на стартъпа за телемедицина Ro, който също така действа като доставчик на подобни лекарства. 

Изборът на Ro също не е случаен - съпругът на Серина, Алексис Оханян, е инвеститор и член на борда на директорите на компанията. В интерес на семейния бизнес бившата тенисистка разговаря не само с Vogue, но и с други големи издания, а в четвъртък в Ню Йорк проведе медийна обиколка на сутрешните телевизионни предавания.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

пари съпруг лекарства форма серина уилямс отслабване шампионка vogue голям шлем две дъщери телевизионни предавания

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Не е за вярване! Вижте как теглиха жребия за Купата на Румъния! (ВИДЕО)

Не е за вярване! Вижте как теглиха жребия за Купата на Румъния! (ВИДЕО)
Няма да повярвате чие име написа Никола Йокич на кецовете си!

Няма да повярвате чие име написа Никола Йокич на кецовете си!

Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)

Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)
Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

Ето го любимия футболист на Цеца Величкович! (СНИМКА)

Ето го любимия футболист на Цеца Величкович! (СНИМКА)

Последни новини

Няма да повярвате чие име написа Никола Йокич на кецовете си!

Няма да повярвате чие име написа Никола Йокич на кецовете си!

Не е за вярване! Вижте как теглиха жребия за Купата на Румъния! (ВИДЕО)

Не е за вярване! Вижте как теглиха жребия за Купата на Румъния! (ВИДЕО)
Гаджето на Джейк Пол ще участва на олимпийски игри и е световна рекордьорка!

Гаджето на Джейк Пол ще участва на олимпийски игри и е световна рекордьорка!
ЦСКА се отърва от още един ненужен

ЦСКА се отърва от още един ненужен
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV