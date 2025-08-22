Как отслабна Серина Уилямс? Тя разказа за това срещу пари

В края на миналата година се спекулираше много колко е вероятно Серена Уилямс да е отслабнала, използвайки Ozempic, революционното лекарство, добре познато и у нас.

Снимка: Getty Images

Хипотезата беше подкрепена от драматичната трансформация на 23-кратната шампионка от Големия шлем, докато за медикамента се говореше като за начин да се заобиколи системата и да се постигне лесен резултат, без да се налага да се работи здраво във фитнеса.

В последните 8 месеца Серина публикува доста снимки, на които е в минижупи, по бански и клин и се вижда, че е дори по-слаба, отколкото е била в началото на 20-те си години.

Снимка: Getty Images/Instagram

Сега 43-годишната Уилямс е споделила пред Vogue, че лекарство като Ozempic наистина ѝ е помогнало да се отърве от излишните килограми - 14 килограма за 8 месеца. За разлика от много други потребители, бившата №1 в света на тениса говори открито за това, защото няма от какво да се срамува.

Тя не е била мързелива и е правила всичко необходимо, за да отслабне: тренирала е, хранила се е правилно, спазвала е режим, но в един момент се удря в стена и не е могла да достигне желаното тегло, независимо колко е старала.

Снимка: Getty Images/Instagram

„Целият ми живот минава във фитнеса: упражнения, бягане, яки тренировки, пот, танци, всичко, което е трябвало, съм го правила. И винаги ме е довеждало до определено число на кантара, но никога по-ниско. И тогава реших да пробвам GLP-1 (бел. ред. - хормон, който регулира апетита).“

Серина подчертава важността на това да бъдеш честен и открит, дори по толкова чувствителна и болезнена за мнозина тема като теглото и формите на тялото: „Аз съм майка на две дъщери и исках да бъда открита с тях, за да бъдат и те с мен, за да можем да си имаме доверие.

За мнозина лекарствата от типа на GLP-1 са табу, стигма. Казват: Това е за мързеливи хора; ако работиш достатъчно усилено, нямаш нужда от лекарства. Но от собствен опит знам, че това не е вярно. Понякога имаш нужда от помощ.

Снимка: Instagram

Това не прави историята ти по-малко твоя и е нормално да направиш този избор, ако имаш нужда от нея. Аз го направих и много се радвам, че го направих. Чувствам се по-добре психологически, по-секси, по-уверена“, откровена по-малката сестра Уилямс.

Основните речи и откровеността на Серина със сигурност са похвални, но не и случайни. Публикуването им съвпадна с обявяването ѝ за посланик на стартъпа за телемедицина Ro, който също така действа като доставчик на подобни лекарства.

Изборът на Ro също не е случаен - съпругът на Серина, Алексис Оханян, е инвеститор и член на борда на директорите на компанията. В интерес на семейния бизнес бившата тенисистка разговаря не само с Vogue, но и с други големи издания, а в четвъртък в Ню Йорк проведе медийна обиколка на сутрешните телевизионни предавания.

