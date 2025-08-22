bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Три години след пенсионирането си: Федерер стана милиардер!

Първият в тениса

Три години след пенсионирането си: Федерер стана милиардер!
Reuters

Изминаха три години, откакто легендарният Роджър Федерер реши да сложи край на кариерата си, но въпреки това състоянието му се увеличава, като в момента е на стойност 1,1 милиарда долара.

"Форбс" съобщи, че богатството му се е увеличило благодарение на един от бизнесите му, който се занимава с продажба на маратонки.

Маестрото от Базел, чиито родители са работили във фармацевтичната индустрия, има впечатляващи резултати в тениса, като е спечелил 131 милиона долара по време на кариерата си.

103 титли и 1251 победи

Швейцарецът спечели 103 титли в кариерата си и записа 1251 победи.

Иван Иванов: Нямам един идол, искам да следвам своя път (ВИДЕО)

Преди месец и Bloomberg съобщи, че Роджър е първият милиардер в тениса. Информацията се позовава на калкулации чрез своя индекс за милиардери.

Федерер е едва четвъртият спортист-милиардер и първият, който не е американец. 1 в това отношение е баскетболната легенда Майкъл Джордан, чието състояние се оценява на 3,5 милиарда долара. Все още състезаващият се за ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс има 1,5 милиарда, а голфърът Тайгър Уудс е с актив от 1,4 милиарда.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Как отслабна Серина Уилямс? Тя разказа за това срещу пари

Тагове:

бизнес пари родители швейцария майкъл джордан роджър федерер леброн джеймс тайгър уудс маратонки победи кариера титли

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Как отслабна Серина Уилямс? Тя разказа за това срещу пари

Как отслабна Серина Уилямс? Тя разказа за това срещу пари
Не е за вярване! Вижте как теглиха жребия за Купата на Румъния! (ВИДЕО)

Не е за вярване! Вижте как теглиха жребия за Купата на Румъния! (ВИДЕО)
Няма да повярвате чие име написа Никола Йокич на кецовете си!

Няма да повярвате чие име написа Никола Йокич на кецовете си!

Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)

Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)
Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

Последни новини

Как отслабна Серина Уилямс? Тя разказа за това срещу пари

Как отслабна Серина Уилямс? Тя разказа за това срещу пари
Няма да повярвате чие име написа Никола Йокич на кецовете си!

Няма да повярвате чие име написа Никола Йокич на кецовете си!

Не е за вярване! Вижте как теглиха жребия за Купата на Румъния! (ВИДЕО)

Не е за вярване! Вижте как теглиха жребия за Купата на Румъния! (ВИДЕО)
Гаджето на Джейк Пол ще участва на олимпийски игри и е световна рекордьорка!

Гаджето на Джейк Пол ще участва на олимпийски игри и е световна рекордьорка!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV