Три години след пенсионирането си: Федерер стана милиардер!

Изминаха три години, откакто легендарният Роджър Федерер реши да сложи край на кариерата си, но въпреки това състоянието му се увеличава, като в момента е на стойност 1,1 милиарда долара.

"Форбс" съобщи, че богатството му се е увеличило благодарение на един от бизнесите му, който се занимава с продажба на маратонки.

Маестрото от Базел, чиито родители са работили във фармацевтичната индустрия, има впечатляващи резултати в тениса, като е спечелил 131 милиона долара по време на кариерата си.

103 титли и 1251 победи

Швейцарецът спечели 103 титли в кариерата си и записа 1251 победи.

Преди месец и Bloomberg съобщи, че Роджър е първият милиардер в тениса. Информацията се позовава на калкулации чрез своя индекс за милиардери.

Федерер е едва четвъртият спортист-милиардер и първият, който не е американец. №1 в това отношение е баскетболната легенда Майкъл Джордан, чието състояние се оценява на 3,5 милиарда долара. Все още състезаващият се за ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс има 1,5 милиарда, а голфърът Тайгър Уудс е с актив от 1,4 милиарда.

