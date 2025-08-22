Няма да повярвате чие име написа Никола Йокич на кецовете си!

Вчера, 21 август, докато у нас се вълнувахме за футболните мачове на Лудогорец, Левски и Арда, в Сърбия гледаха... баскетбол.

Националният тим на страната, който е сред фаворитите за предстоящото европейско първенство, изигра контрола със Словения в Белград, като за мача бяха налични всички звезди, в това число сръбският ас на Денвър Нъгетс Никола Йокич.

В крайна сметка домакините победиха със 106:72, а звездата им не разочарова!

Йокич играе

Най-полезният играч в НБА за 2021, 2023 и 2024 г. отбеляза 18 точки!

Той обаче привлече внимание не само със стабилната си игра, а и с... кецовете си.

Specijalne patike Nikole Jokića pic.twitter.com/Jyc5KxYYlE — sportnadlanu (@klikclick191174) August 21, 2025

Феновете веднага забелязаха, че на тях е изписано име на нещо ценно за баскетболиста. Не става дума за дъщеря му Огнена, нито за сина му Игнат, а и за съпругата му Наталия.

На кецовете пише "Dream catcher" - името на любимия му... кон.

Йокич притежава завидна колекция от състезателни коне, които отглежда в родния си град Сомбор.

Той често пътува от САЩ до Сърбия, за да нагледа своите любимци и не крие, че се вълнува повече за тях, отколкото за баскетбола.

Целувки

Иначе под светлините на прожекторите бе и Огнена.

Тя бе сред първите, които изтичаха на терена, за да поздравят победителите. 4-годишната чаровница с удоволствие раздаваше целувки на баща си.

Кадрите умилиха милиони по света!

