Няма да повярвате чие име написа Никола Йокич на кецовете си!

Не става дума за децата му или за жена му

Няма да повярвате чие име написа Никола Йокич на кецовете си!

Вчера, 21 август, докато у нас се вълнувахме за футболните мачове на Лудогорец, Левски и Арда, в Сърбия гледаха... баскетбол.

Националният тим на страната, който е сред фаворитите за предстоящото европейско първенство, изигра контрола със Словения в Белград, като за мача бяха налични всички звезди, в това число сръбският ас на Денвър Нъгетс Никола Йокич

В крайна сметка домакините победиха със 106:72, а звездата им не разочарова! 

Йокич играе

Най-полезният играч в НБА за 2021, 2023 и 2024 г. отбеляза 18 точки! 

Той обаче привлече внимание не само със стабилната си игра, а и с... кецовете си

Феновете веднага забелязаха, че на тях е изписано име на нещо ценно за баскетболиста. Не става дума за дъщеря му Огнена, нито за сина му Игнат, а и за съпругата му Наталия. 

На кецовете пише "Dream catcher" - името на любимия му... кон

 

Йокич притежава завидна колекция от състезателни коне, които отглежда в родния си град Сомбор. 

Той често пътува от САЩ до Сърбия, за да нагледа своите любимци и не крие, че се вълнува повече за тях, отколкото за баскетбола. 

Целувки

Иначе под светлините на прожекторите бе и Огнена

Тя бе сред първите, които изтичаха на терена, за да поздравят победителите. 4-годишната чаровница с удоволствие раздаваше целувки на баща си. 

Кадрите умилиха милиони по света! 

