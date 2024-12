Касапина, ужасът на Марсело и контузиите от кошмарите (ВИДЕО)

Всички говорят за вратаря на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума, който беше изритан в лицето от бранителя на Монако Вилфред Синго в двубой от френската Лига 1.

Пораженията по европейския шампион с Италия от 2020 г. не са за хора със слаби сърца. Дясната буза на Донарума в момента е с 10 шева.

Бившият страж на Милан обаче може да се чувства късметлия, защото други преди него излязоха от строя задълго след безразсъдни влизания на съперници.

Gigio Donnarumma’s conditions pictured by @ArthurPerrot… after a foul suffered by Wilfred Singo. pic.twitter.com/KQRkASiyMO