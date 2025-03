Като тате: Синът на Буфон дебютира в Италия

Синът на легендарния вратар Джанлуиджи Буфон - Луис, дебютира в професионалния футбол с екипа на Пиза в италианската Серия Б.

17-годишният Луис, който за разлика от баща си играе като крило, влезе в игра в 83-ата минута на мача със Специя, загубен от неговия отбор с 2:3.

Треньор на Пиза е бившият съотборник на великия вратар в националния отбор на Италия - Филипо Индзаги.

Луис Буфон има двойно гражданство, тъй като майка му е чехкиня. Става дума за бившата съпруга на Джиджи Буфон - Алена Середова. Наскоро той дебютира и за националния отбор на Чехия до 18 години.

