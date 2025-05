Колко ще печели Трент в Реал?

Известно е колко ще печели Трент Александър-Арнолд в Реал Мадрид. Английският национал потвърди днес, че напуска Ливърпул в края на сезона и въпреки че не каза къде ще продължи кариерата си, е ясно, че новата му дестинация ще бъде Реал Мадрид.

Известният италиански журналист Фабрицио Романо твърди, че договорът ще бъде подписан за пет години, а феновете най-много се интересуват от заплатата, която ще получава опитният краен защитник. Съобщава се, че тя ще възлиза на 15 милиона евро бруто на сезон, без да се броят бонусите, което е значително повече от 11-те милиона, които той печели в момента в Ливърпул.

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.



This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.



I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0