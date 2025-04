Колко ще спечели Салах с новия си договор с Ливърпул?

Мохамед Салах остава в Ливърпул за още две години! Националът на Египет пристигна на "Анфийлд" през 2017 г. от Рома, а това лято можеше да напусне лидера във Висшата лига без компенсация, тъй като договорът му беше валиден до края на юни.

Английските медии съобщават условията за продължаване на контракта. Както посочва Daily Mail, според новия договор Салах ще печели 375 000 паунда (около 432 000 евро) на седмица и с този ход Ливърпул наруши правилото си за удължаване на договорите за играчи над 30 години.

"Разбира се, че съм много развълнуван. Сега имаме страхотен отбор. Имахме страхотен отбор и преди, но подписах, защото смятам, че имаме шанс да спечелим още трофеи и ще се наслаждавам на футбола. Тук съм от 8 години, надявам се на десет. Наслаждавам се на града, на футбола. Имах най-добрите години в кариерата си", каза Салах след подписването на договора.

.@MoSalah has signed a new contract that will keep him with the club beyond the 2024-25 season