Кристиано Роналдо повали още един голов рекорд (ВИДЕО)

Роналдо се превърна в първия футболист, ставал голмайстор в шампионатите на 4 различни държави. Той има поне 40 гола в 21 поредни сезона, като е реализирал общо 893 в кариерата си.





Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League Record for most goals in a season

He reached now 35 Goals/31 Games.



THE FIRST EVER To Be

THE LEAGUE TOP SCORER

