Кристиано Роналдо ще играе до 2027 г.

Нападателят на Ал Насър Кристиано Роналдо, иска да удължи договора си с клуба до 2027 г., предава журналистът Али Ал-Харби. Според източника португалецът иска да играе с екипа на "мореплавателите" на Мондиал 2026.

Според Ал-Харби, преди да отлети за мачовете на Португалия от квалификациите за Евро 2024, 38-годишният Роналдо е информирал ръководството на клуба за желанието си да сключи споразумение до 2027 г.

След това световната футболна звезда ще се "пенсионира" като играч на "шейховете".

Cristiano Ronaldo has reportedly informed Al ⁧Nasser⁩ before traveling to the Portuguese national team that he wants to renew his contract until the beginning of 2027.



