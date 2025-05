Ламин Ямал като Меси - милиард евро, №10 на гърба и тотална доминация!

Чудото на световния футбол, Ламин Ямал, все още не е пълнолетен, но вече е най-скъпият футболист на планетата!

Излишно е да се говори за доминацията на този тийнейджър, който вече е европейски шампион, а Барселона знае каква перла има в редиците си и му е подготвила астрономически договор, който ще подпише през лятото. Ямал навършва 18 години на 13 юли и като подарък ще получи нов контракт от каталунците!

Интересното е, че номерът, който носи на фланелката си, също ще се промени, така че вместо 19, на гърба му ще бъде 10. Всичко е, разбира се, в чест на неговия идол Лионел Меси, най-добрият футболист в историята на клуба.

Не е известно каква заплата ще получава младият испанец, но е известно, че клаузата му за напускане ще възлиза на милиард евро!

Lamine Yamal will wear number 10 from next season on, the decision has been taken!



— @memorabilia1899 pic.twitter.com/r3eJ2PAILP