Леонардо Бонучи не прощава дори и на жените във футбола (ВИДЕО)

Бившият италиански национал Леонардо Бонучи бе познат на футболните фенове със своя избухлив характер и отдаденост към футбола. Той спечели сърцата на тифозите заради смелостта му на терена и готовността да влезе в борба за всяка топка, без да се замисли.

В Ювентус той бързо се превърна във важна част от защитата, сформирайки непреодолимо трио с Джорджо Киелини и Андреа Бардзали. Този отбранителен вал, заедно с Джанлуиджи Буфон на вратата превзе италианската Серия А, като Ювентус спечели 9 последователни титли.

След като окачи бутонките, Бонучи се включва в приятелски и благотворителни мачове. През уикенда той бе част от отбора на World XI в благотворителния мач на Soccer Aid, който се игра на стадиона на Манчестър Юнайтед - "Олд Трафорд".

Leonardo Bonucci just smashed a woman in a fucking charity game! pic.twitter.com/PN5TYH2HXI

Той показа, че не е забравил своя отличителен белег на терена. Бонучи предизвика реакция от феновете по трибуните, след като влезе остро в краката на Стефани Хютън - бивша футболистка на Арсенал и Манчестър Сити. Англичанката остана на тревата, превивайки се от болка.

След края на мача и двамата публикуваха в социалните мрежи коментар за ситуацията. "Казаха, че ще се подуе сутринта. Но си оставаме приятели, въпреки това", написа Хютън.

Бонучи пък сподели снимка, на която написа: "Тя все още е жива".

