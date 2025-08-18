Неймар си тръгна разреван, феновете му обърнаха гръб (ВИДЕО)

Със сигурност нито един фен не обича да гледа любимия си отбор да пада с 0:6, особено когато най-добрият играч е на терена. Това обаче не е най-тежката загуба в историята на Сантос.

Защо обаче след нея Неймар си тръгна разплакан, а привържениците обърнаха гръб?

"Сълзи от гняв"

Мачът между Сантос и Вашку да Гама бе от изключително значение. Двата отбора се борят да останат в бразилската Серия А, като са точно над зоната на изпадащите. Трите точки бяха от голямо значение за Вашку да Гама и те бяха взети по категоричен начин.

Neymar left the pitch in tears after 6-0 defeat against Vasco de Gama.



Neymar’s biggest loss in his football career.



pic.twitter.com/PoDnTMvYli — Ney (@Neycromancer) August 17, 2025

Първото полувреме завърши при резултат 0:1, като по нищо не изглеждаше, че Сантос може да загуби по толкова болезнен начин. През втората част до 68' гостите отбелязаха 5 безответни гола, като на два пъти се разписа бившият бразилски национал и играч на Ливърпул и Барселона - Филипе Коутиньо, който е добър приятел с Неймар.

Феновете на Сантос изразиха недоволството от играта на своя отбор и символично обърнаха гръб на терена, протестирайки към треньора Клебер Хавиер, който след срещата подаде оставка.

Неймар, от своя страна, претърпя най-тежката загуба в своята кариера. Бразилецът се прибра в тунела, бършейки сълзите във фланелката си. Предишното най-болезнено поражение за нападателя бе през 2015 г., когато Селта победи Барселона с 4:1.

Santos fans had enough. In one of their worst ever defeats, they decided to turn their back to the pitch. pic.twitter.com/e8Lm4QukC6 — BabaGol (@BabaGol_) August 17, 2025

"Срам ме е. Напълно съм разочарован от представянето ни. Феновете имат пълното право да протестират, разбира се, без да използват насилие, но ако искат да ругаят и обиждат, са прави. Това е чувство на изключителен срам. Никога не съм изпитвал това през живота си. За съжаление, се случи. Сълзите бяха от гняв, от всичко. За съжаление, не мога да помогна по някакъв начин. Както и да е, беше много скапано, това е реалността", заяви Неймар след мача.

33-годишният футболист се присъедини към Сантос през този сезон, като именно оттам тръгна и кариерата му. През 2013 г. той бе продаден на Барселона, а след това облече екипите на ПСЖ и Ал Хилал. Още при завръщането си той отбеляза гол, с което подхрани надеждите на феновете, че предишната му форма може би се завръща.

В 19 мача до момента през кампанията обаче той отбеляза само 6 гола и добави 3 асистенции. Сантос се намира на 15-о място с едва 21 точки, като борбата за оцеляване продължава.

