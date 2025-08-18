"Китаец" и контузеният Десподов в тима за Испания и Грузия

Селекционерът на националния отбор по футбол Илиан Илиев разпрати повиквателните за първите два мача на тима от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г.

Днес, 18 август станаха ясни имената на играчите от чужбина, на които ще се разчита за срещите с актуалния европейски шампион Испания и Грузия.

Повиканите

В списъка е капитанът Кирил Десподов. Явно прогнозите са, че нападателят на ПАОК трябва да се възстанови от мускулно разтежение в областта на седалището, заради което не е играл в официален мач от началото на сезона.

Снимка: Lap.bg

Изненадата в списъка е Алекс Колев, който играе за китайския Нантонг Жиюн, след като се раздели с Левски.

Ето го и целият списък:

Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Иван Дюлгеров (Шериф, Молдова), Алекс Петков (Кифисия, Гърция), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат, Германия), Илия Груев (Лийдс, Англия), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Георги Миланов (Динамо Букурещ, Румъния), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Алекс Колев (Нантон, Китай), Владимир Николов (Корона, Полша)

Отсъстващи

За мачовете с Испания и Грузия Илиев няма да разчита на останалия без отбор Филип Кръстев, както и на контузения Валентин Антов.

Снимка: Lap.bg

Отсъства и Божидар Краев от австралийския Уестърн Сидни, който има 2 гола в 2 мача от началото на сезона.

Срещата с Испания е на 4 септември на националния стадион "Васил Левски".

На 7 септември "лъвовете" гостуват на Грузия.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK