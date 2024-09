Лионел Меси: Най-великият в историята е...

Футболната икона Лионел Меси разкри кого смята за най-великия спортист в историята. Според аржентинеца, спечелил всичко във футбола, №1 е баскетболната легенда Майкъл Джордан.

"Мисля, че когато става въпрос за спорт, Майкъл Джордан е най-великият. След като гледах сериала "Последният танц", се вдъхнових и научих повече за това кой е той", каза Меси, цитиран от SPORF.

61-годишният Майкъл Джордан е двукратен олимпийски шампион и 6-кратен шампион на НБА. По време на кариерата си играе за Чикаго Булс и Вашингтон Уизардс. Два пъти се връща в спорта след отказване.

През 2009 г. Въздушния беше приет в Залата на славата на баскетбола, а през 2015 г. в Залата на славата на ФИБА.

