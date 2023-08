Лионел Меси - Спайдърмен, Тор, Черната пантера (ВИДЕО)

Лионел Меси има вече 8 гола в първите си 5 мача с екипа на Интер Маями. И ако футболните му умения не са изненада за никого, феновете определено са изненадани от новата му хореография при празнуване на попаденията.

Когато оформи крайното 4:0 в последния мач срещу Шарлът, седемкратният носител на "Златната топка" избра да имитира жеста на Спайдърмен. По-рано среща Аталанта той Меси протегна ръка сякаш иска да хване въображаем предмет.

