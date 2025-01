Ливърпул - Манчестър Юнайтед пред отлагане? Какво се случва?

Едно от големите дербита на английския футбол - мачът Ливърпул - Манчестър Юнайтед, може да бъде отложено!

Причината е метеорологична!

Очаква се над Ливърпул да вали сняг и леден дъжд днес (5 януари).

Срещата е с начален час 18:30 българско време, като домакините правят всичко възможно стадион "Анфийлд" да бъде в добро състояние.

През нощта над града натрупа снежна покривка, а от сутринта не работят някои линии на градския транспорт, както и летището на Ливърпул.

Очаква се до началото на мача снегът да натрупа, а дъждът да заледи улиците и да ги направи опасни. От местната Метеорологична служба вече издадоха код за опасно време в града.

Местната управа вече заяви, че ще проведе среща с представители на двата клуба и ще реши дали да препоръча отлагане на дербито заради безопасността на феновете и футболистите.

Liverpool City council's Safety Advisory Group will hold a meeting tomorrow morning ahead of Liverpool's Premier League game against Manchester United at Anfield.



Heavy snow is expected to fall in the Liverpool area tonight and tomorrow morning.