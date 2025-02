Ливърпул мина и през Сити, крачи към титла №20

Ливърпул направи огромна крачка към 20-ата си титла във Висшата лига! Мърсисайдци победиха с 2:0 Манчестър Сити като гости в последен мач от 26-ия кръг на английското първенство.

Така тимът на Арне Слот се възползва от изненадващата загуба на Арсенал с 0:1 от Уест Хем и увеличи аванса си на върха на 11 точки.

1 - As well as scoring and assisting, Mohamed Salah led all Liverpool players today against Man City for shots on target (2), touches in the opposition box (10), chances created (3), dribbles (5) and duels won (8). Central. pic.twitter.com/ZzGN5Bx7Wt