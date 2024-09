Ливърпул в траур заради един от капитаните си

Футболният Ливърпул и феновете му скърбят! На 86 години и след боледуване почина един от емблематичните капитани на тима Рон Йейтс.

В последните години той се бореше с Алцхаймер, а днес (7 септември) е починал в дома си, съобщават от клуба.

We are mourning the passing of our legendary former captain Ron Yeats.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ron’s family and friends.