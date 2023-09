Манчестър Юнайтед с най-лош старт в историята (РЕЗУЛТАТИ)

Манчестър Юнайтед имаше големи цели за новия сезон, с амбициозния Ерик Тен Хаг и с няколко добри попълнения, за които бяха похарчени милиони евро, но в крайна сметка, само след пет кръга, на всички е ясно - този сезон, "дяволите" нямат капацитет за титла.

Загубата от Брайтън с 1:3 насред "Театъра на мечтите" за Юнайтед бе трета за сезона след само пет мача. Това е най-слабият старт в историята на клуба. Никога "червените дяволи" не са губили три пъти в първите пет срещи в английския елит.

Със само шест точки Юнайтед е 12-и, на 9 точки зад шампиона и градски съперник Манчестър Сити, който е единственият перфектен досега, с пет победи от пет мача.

3 - Manchester United have lost at least three of their opening five matches in a Premier League campaign for the first time. Unsettled. pic.twitter.com/v834b1Q0xN