Мишки превзеха Манчестър Юнайтед

Проблемът е свързан с местоположението на стадиона между канал и железопътна линия.

През 2015 г. медиите на Острова разкриха как клубът работи с изпълнители за борба с вредителите, за да се справи с проблемите с гризачите на северната и южната трибуна. Някои от тях са били забелязани дори в офисите на персонала.

Проблемът често се изостря от ниските температури през зимата, поради които вредителите се насочват към по-топли и защитени места. Предвид факта, че всеки домакински мач се посещава от около 74 000 души, клубът трябва да се справя и с големи количества отпадъци.

Смята се, че контрольорите на вредители посещават Олд Трафорд между 4 и 5 пъти седмично.

Според вътрешни източници, клубът се стреми да подобри оценката си до 5 "възможно най-скоро". Нито една от двете находки не е била на място, където се приготвя храна.

Ruben Amorim was doing his post-match press conference when the roof at Old Trafford started leaking !



Literally sums up the club that is Man United SHAMBLESpic.twitter.com/RjsgH2PQd5